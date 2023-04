Concert : Alain de Nardis et Gilles Bloquel 6 Place de la République, 12 mai 2023, Val-de-Scie.

« Un voyage musical des champs de coton du delta du Mississipi aux trottoirs de Chicago! »

Alain chantera les chansons de ses albums qui font la part belle au blues, et des reprises des plus grands musiciens qui l’ont touchés…

Blues, rock, pop, laissez-vous surprendre et profitez du voyage !.

2023-05-12 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-12 . .

6 Place de la République Oh Croco

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



« A musical journey from the cotton fields of the Mississippi Delta to the sidewalks of Chicago! »

Alain will sing songs from his albums that feature the blues, and covers of the greatest musicians that have touched him…

Blues, rock, pop, let yourself be surprised and enjoy the journey!

« ¡Un viaje musical desde los campos de algodón del delta del Mississippi hasta las aceras de Chicago!

Alain cantará canciones de sus discos de blues y versiones de los más grandes músicos que le han tocado…

Blues, rock, pop, ¡déjese sorprender y disfrute del viaje!

« Eine musikalische Reise von den Baumwollfeldern des Mississippi-Deltas bis zu den Bürgersteigen von Chicago! »

Alain wird Lieder aus seinen Alben singen, in denen der Blues eine große Rolle spielt, sowie Coverversionen der größten Musiker, die ihn berührt haben…

Blues, Rock, Pop – lassen Sie sich überraschen und genießen Sie die Reise!

Mise à jour le 2023-04-14 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité