Atelier Créatif : Peinture rigolote 6 Place de la République, 26 avril 2023, Val-de-Scie.

Pour les vacances scolaires, Oh Croco propose aux enfants dès 5 ans un atelier peinture rigolote.

Inscription obligatoire..

2023-04-26 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-26 . .

6 Place de la République Oh Croco

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



For the school vacations, Oh Croco offers a funny painting workshop for children from 5 years old.

Registration required.

Durante las vacaciones escolares, Oh Croco ofrece un divertido taller de pintura para niños a partir de 5 años.

Inscripción obligatoria.

In den Schulferien bietet Oh Croco Kindern ab 5 Jahren einen lustigen Malworkshop an.

Anmeldung erforderlich.

