Goûter Magique Val de Scie Nueil-les-Aubiers, 21 juillet 2023, Nueil-les-Aubiers.

Nueil-les-Aubiers,Deux-Sèvres

Abracadabra ! Les bibliothécaires vous proposent des lectures, des tours de magie et un goûter à partager. Une bonne façon de vous préparer pour le spectacle « La potion de Petram » organisé en soirée par la ville de Nueil-les-Aubiers.

Enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 17:00:00. EUR.

Val de Scie

Nueil-les-Aubiers 79250 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Abracadabra! The librarians offer readings, magic tricks and a snack to share. A great way to get ready for the « Petram’s Potion » show organized by the town of Nueil-les-Aubiers in the evening.

Children aged 6 to 12. Reservations required.

¡Abracadabra! Los bibliotecarios ofrecen lecturas, trucos de magia y un tentempié para compartir. Una buena manera de prepararse para el espectáculo « La poción de Petram » que organiza la ciudad de Nueil-les-Aubiers por la noche.

Niños de 6 a 12 años. Reserva obligatoria.

Abrakadabra! Die Bibliothekarinnen bieten Ihnen Lesungen, Zaubertricks und einen gemeinsamen Snack an. Eine gute Möglichkeit, sich auf die Vorstellung « Petrams Trank » vorzubereiten, die am Abend von der Stadt Nueil-les-Aubiers organisiert wird.

Kinder von 6 bis 12 Jahren. Mit Reservierung.

