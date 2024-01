29ème Salon d’hiver Salle des Fêtes Val-de-Scie, samedi 23 novembre 2024.

29ème Salon d’hiver Salle des Fêtes Val-de-Scie Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-11-23

fin : 2024-11-24

Le salon d’hiver d’Auffay Art et Culture, c’est un salon riche et diversifié avec plus de 40 exposants, collectionneurs, et un marché de Noël avec de nombreux artisans et produits de bouche, le moment idéal pour préparer les fêtes de fin d’année !

Salle des Fêtes Rue Georges Pompidou

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie infos@auffay-art-et-culture.com



