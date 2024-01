Concert et bal Country Val-de-Scie, dimanche 18 février 2024.

Concert et bal Country Val-de-Scie Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18

Venez vous amuser et par la même occasion soutenir la SPA Dieppoise avec ce concert et bal country co-organisé par le Foyer rural de Cressy et Alan Carter !

A partir de 14h, venez écouter les chansons Country (mais pas que!) d’Alan Carter et suivez le pas de la chorégraphe Léa pour danser au rythme de la musique !

Participation à partir de 5€ sous forme de don à la SPAD, donnant droit à un crédit d’impôt. Pas de montant maximum !

Salle des fêtes d’Auffay

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie spad@alanc.fr



L’événement Concert et bal Country Val-de-Scie a été mis à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux