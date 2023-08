Randonnée Gourmande autour de Val de Saâne Val-de-Saâne, 22 octobre 2023, Val-de-Saâne.

Val-de-Saâne,Seine-Maritime

Partez à la découverte de la Vallée de la Saâne lors d’une randonnée gourmande de 16 km en compagnie de l’Office de Tourisme Terroir de Caux. Alliez marche et découverte du terroir avec les 3 arrêts gourmands qui vous seront proposés:

– A la belle de Beauval

– A la Ferme du Petit Fumechon

– A la Ferme du Clos Masure

Réservation obligatoire..

2023-10-22 09:30:00 fin : 2023-10-22 . .

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie



Discover the Saâne Valley on a 16 km gourmet hike in the company of the Terroir de Caux Tourist Office. Combine walking and local discoveries with 3 gourmet stops:

– La belle de Beauval

– Ferme du Petit Fumechon

– Clos Masure Farm

Reservations required.

Descubra el valle del Saona en un paseo gastronómico de 16 km en compañía de la Oficina de Turismo Terroir de Caux. Combine el paseo y el descubrimiento de los productos locales con las 3 paradas gastronómicas que se le proponen:

– En La Belle de Beauval

– En la granja Petit Fumechon

– En la granja Clos Masure

Reserva obligatoria.

Entdecken Sie das Saâne-Tal auf einer 16 km langen Gourmetwanderung in Begleitung des Office de Tourisme Terroir de Caux. Verbinden Sie Wandern und die Entdeckung der Region mit den 3 Schlemmerstopps, die Ihnen angeboten werden:

– An der Schönheit von Beauval

– Auf dem Bauernhof von Petit Fumechon

– Auf der Ferme du Clos Masure

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche