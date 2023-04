Grand Nettoyage de Printemps, 19 avril 2023, Val-de-Saâne.

Mercredi 19 avril un grand nettoyage de printemps aura lieu à Val-de-Saâne, suivi d’un grand goûter offert.

Le départ ce fera devant la Mairie de Val-de-Saâne, il y aura une constitution des équipes, une navette et un minibus, sacs et gants seront disponible.

Les mineurs seront hors Accueil et les Adolescents devront être accompagnés.

Ce sera ouvert et gratuit pour tous..

2023-04-19 à 13:30:00 ; fin : 2023-04-19 16:30:00. .

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie



On Wednesday, April 19, a big spring cleaning will take place in Val-de-Saâne, followed by a big snack offered.

The departure will be in front of the Val-de-Saâne town hall, there will be a team building, a shuttle and a minibus, bags and gloves will be available.

Minors will not be admitted and teenagers must be accompanied.

It will be open and free for all.

El miércoles 19 de abril tendrá lugar en Val-de-Saâne una gran limpieza de primavera, seguida de una gran merienda.

La salida será frente al Ayuntamiento de Val-de-Saâne, habrá una formación de equipos, una lanzadera y un minibús, se dispondrá de bolsas y guantes.

No se admitirá a menores y los adolescentes deberán ir acompañados.

Será abierto y gratuito para todos.

Am Mittwoch, dem 19. April, findet in Val-de-Saâne ein großer Frühjahrsputz statt, gefolgt von einem großen Imbiss.

Der Start erfolgt vor dem Rathaus von Val-de-Saâne, es werden Teams gebildet, ein Shuttlebus und ein Minibus eingesetzt, Taschen und Handschuhe stehen zur Verfügung.

Minderjährige sind vom Empfang ausgeschlossen und Jugendliche müssen begleitet werden.

Die Veranstaltung ist für alle offen und kostenlos.

