CHAPTER 3 : THE BRUTAL JOURNEY OF THE HEART
THÉÂTRE DE L'ARSENAL, VAL-DE-REUIL
Val-de-Reuil, 20 février 2024 20:00

CHAPTER 3 : THE BRUTAL JOURNEY OF THE HEART THÉÂTRE DE L’ARSENAL, VAL-DE-REUIL Val-de-Reuil Mardi 20 février 2024, 20h00

Sharon Eyal a fait tout son début de carrière à la Batsheva Dance Company de Tel Aviv où elle a été successivement danseuse puis chorégraphe et directrice associée, avant de collaborer avec Gai Behar et de créer, en 2013, sa propre compagnie, L-E-V, « lev » signifiant « cœur » en hébreu. Ses œuvres sont aujourd’hui représentées sur les scènes du monde. Après OCD Love et Love Chapter 2, déjà avec Gai Behar, la chorégraphe signe le dernier volet de sa trilogie consacrée aux « intermittences du cœur » pour lequel elle revendique une vision plus optimiste malgré ce que le titre laisse à penser…

Danseuses et danseurs portent des combinaisons moulantes couleur chair, dessinées par Maria Grazia Chiuri, directrice artistique chez Dior ; une sorte de seconde peau tatouée sur laquelle se détache un cœur rouge. La musique d’Ori Lichtik – autre complice fidèle -, d’inspiration multiple et aux accents très cosmopolites, confère une beauté lancinante à cette pièce dans laquelle Sharon Eyal souhaite évoquer l’amour dans toutes ses dimensions et exprimer « les tentatives, les efforts consentis pour essayer d’être plus heureux, plus léger ».

Sur un plateau nu et sombre, dans des jeux de lumières et de brume, une danseuse est seule, fragile, vite rejointe par deux, puis quatre, cinq, six danseur(se)s. Les corps suggèrent et murmurent. Ils s’approchent, s’effleurent et se guettent. Ils se touchent à peine. Tout est réglé dans l’espace comme dans le temps, jusqu’à la perfection souhaitée, afin que l’émotion puisse se libérer. À chacun sa partition, à chacun son mouvement et pourtant la cohésion est là. Ils sont ensemble, dans une élégante asymétrie, dans une même ondulation hypnotique, envoûtante.

