Visite Théâtralisée du Maquis de Durestal Val de Louyre et Caudeau, 25 novembre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Samedi 25 novembre à 15 heures.

Visitez autrement en participant à une visite théâtralisée du maquis de Durestal à Cendrieux ! Pour l’occasion, le Maquis de Durestal se transforme en théâtre de verdure avec les comédiens de la COMPAGNIE LE SÛR SAUT.

Sur réservation (en ligne).

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Val de Louyre et Caudeau 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 25 at 3 p.m.

Visit the Maquis de Durestal in Cendrieux with a twist! For the occasion, the Maquis de Durestal is transformed into an outdoor theater with actors from COMPAGNIE LE SÛR SAUT.

Book online

Sábado 25 de noviembre a las 15:00 h.

Visítelo de otra manera participando en una visita teatralizada al maquis de Durestal, en Cendrieux Para la ocasión, el Maquis de Durestal se transforma en un teatro al aire libre con actores de la COMPAGNIE LE SÛR SAUT.

Reservar en línea

Samstag, den 25. November um 15 Uhr.

Besuchen Sie das Maquis de Durestal in Cendrieux einmal anders und nehmen Sie an einer theatralischen Führung teil! Zu diesem Anlass verwandelt sich der Maquis de Durestal mit den Schauspielern der COMPAGNIE LE SÛR SAUT in ein grünes Theater.

Mit Reservierung (online)

Mise à jour le 2023-11-02 par OT de Périgueux