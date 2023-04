Banquet dansant de printemps Salle Rémy Etelain, 30 avril 2023, Val-de-Livenne.

Repas dansant animé par Toto.

Sur réservation, au menu : apéritif et amuse-bouche, salade paysanne, pithiviers de St Jacques, pavé d’autruche sauce forestière et sa garniture de 2 légumes, assiette fromagère et sa salade, panacotta aux fraises, café digestif..

Salle Rémy Etelain

Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meal dancing animated by Toto.

On reservation, on the menu: aperitif and amuse-bouche, country salad, pithiviers of St Jacques, ostrich pavé with forestry sauce and its garnish of 2 vegetables, cheese plate and its salad, strawberry panacotta, coffee digestive.

Cena y baile con Toto.

Previa reserva, en el menú: aperitivo y amuse-bouche, ensalada campestre, pithiviers de St Jacques, pavé de avestruz con salsa forestal y su guarnición de 2 verduras, tabla de quesos y su ensalada, panacotta de fresa, digestivo de café.

Ein von Toto moderiertes Tanzessen.

Auf Vorbestellung, Menü: Aperitif und Amuse-Bouche, Bauernsalat, Jakobsmuschelpithivier, Straußensteak mit Waldsauce und 2 Gemüsebeilagen, Käseteller mit Salat, Erdbeerpanacotta, Kaffee mit Digestif.

