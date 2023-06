Rencontre sur le thème : « La gestion des espaces enherbés pour la biodiversité » Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers, 17 septembre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Rencontre sur le thème : « La gestion des espaces enherbés pour la biodiversité » Dimanche 17 septembre, 16h00 Val de Flore Gratuit. Entrée libre.

Participez à une rencontre sur le thème de « La gestion des espaces enherbés pour la biodiversité » au Val de Flore, lieu de nature où la biodiversité est à l’honneur.

Ce site de nature réunit une dizaine d’ambiances paysagères différentes sur 3 hectares.

Val de Flore Le bourg, 79310 Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 63 43 31 http://maison-patrimoine.fr/index.php/le-val-de-flore.html Le Val de Flore est un foisonnement étonnant !

Ce site naturel de trois hectares aux multiples ambiances paysagères, mêle les prairies sèches aux zones humides, où vous découvrirez une dizaine de milieux différents.

La gestion différenciée des milieux et le respect de la biodiversité s’inscrivent dans une démarche de développement durable. La faune est variée et la végétation luxuriante : multiples variétés végétales, insectes, oiseaux, petits mammifères, papillons … Tout est fait pour favoriser la biodiversité et permettre au visiteur une découverte respectueuse et séduisante. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Nicolas Grellier