Rencontre sur le thème : De la beauté et de l’utilité des « mauvaises herbes » Val de Flore, 4 juin 2023, Saint-Pardoux-Soutiers. Rencontre sur le thème : De la beauté et de l’utilité des « mauvaises herbes » Dimanche 4 juin, 16h00 Val de Flore Gratuit Le jardinier – paysagiste du Val de Flore accompagne les visiteurs dans leur découverte de ce site de nature en leur proposant une rencontre sur le thème : De la beauté et de l’utilité des « mauvaises herbes ». Val de Flore 79310 Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 63 43 31 http://www.maison-patrimoine.fr Différents espaces et ambiances paysagères se côtoient au Val de Flore. Écoutez, observez… et laissez-vous bercer par la magie et la poésie des lieux. Différentes méthodes y sont utilisées selon les milieux pour favoriser toutes les formes de vie. Superficie : 3 ha Parking à proximité du site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

