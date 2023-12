RADIO TUTTI EXTRABAL; 1ÈRE PARTIE : BESTIA E BESTIA Val-de-Dagne, 23 mars 2024, Val-de-Dagne.

Val-de-Dagne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23

RADIO TUTTI EXTRABAL [bal du monde]

Salle polyvalente de MONTLAUR

Nourri de la transe des tarentelles italiennes, du tourbillon des musiques de Galice, Radio Tutti orchestre un extra bal échevelé, feu d’artifice électro éclaboussant l’Europe du sud et l’Afrique. Machine à danser infernale, ce ‘balèti’ contemporain saute de la cumbia au hip-hop, de l’accordéon aux synthés, enchaîne les danses folk de Sicile, le mambo, le twist et des sambas sud-américaines, et bien sûr, reines de la danse, des tarentelles passionnées et effrénées. Un tourbillon de danses du monde !

Repas proposé par l’Abribus [10€ menu/ 6€ plat]

Réservation : 06 72 67 08 30 / abribus.montlaur@gmail.com.

EUR.

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-26 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11