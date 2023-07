FÊTE DU VIN Val-de-Dagne, 15 août 2023, Val-de-Dagne.

Val-de-Dagne,Aude

9ème édition de la fête du vin.

De 10 h à 18 h : retrouvez dans le cœur de Montlaur :

– Le marché des vignerons locaux,

– Le marché des producteurs, artisans et commerçants locaux,

– Le vide-grenier, la tombola et la buvette,

– Démonstration du jeu de boule : la lyonnaise,

– Jeux pour les enfants.

A partir de 18 h : Soirée concert avec restauration proposée par les associations du village.

– 10 h -18 h : Expositions (peintures et photos)

– 10h30 – 11h30 : Visite commentée du jardin des vignes

– 10h45 – 11h45 : Atelier de dégustation des vins présents à la fête

– 11h45 – 12h15 : Discours du Maire, suivi d’un apéritif vigneron offert par la mairie de Val De Dagne

A partir de 12 h : Espace restauration – Food Truck – Barbeuk Mobile – Coin grillade – Restaurant

15h – 17h : Quizz de la vigne et du vin

A partir de 18 h : Les Jeunes agriculteurs du canton prennent la relève avec la buvette

A partir de 18 h : Espace restauration et concert gratuit.

2023-08-15 10:00:00 fin : 2023-08-15 23:30:00. .

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie



9th edition of the wine festival.

From 10 am to 6 pm: in the heart of Montlaur :

– Local winegrowers’ market,

– A market of local producers, craftsmen and traders,

– Garage sale, tombola and refreshment stand,

– Demonstration of the Lyonnaise boule game,

– Games for children.

From 6 p.m.: Evening concert with catering provided by village associations.

– 10 am – 6 pm: Exhibitions (paintings and photos)

– 10:30 am – 11:30 am: Guided tour of the vineyard garden

– 10:45 am – 11:45 am: Tasting workshop of wines present at the festival

– 11:45am – 12:15pm: Speech by the Mayor, followed by a wine aperitif hosted by the Val De Dagne Town Hall

From 12 h: Catering area – Food Truck – Barbeuk Mobile – Grill area – Restaurant

3pm – 5pm: Vine and wine quiz

From 6 p.m.: The canton’s Young Farmers take over with a refreshment stand

From 6 p.m.: Food court and free concert

9ª edición de la fiesta del vino.

De 10.00 a 18.00 horas: en el corazón de Montlaur :

– El mercado de los viticultores locales,

– Un mercado de productores, artesanos y comerciantes locales,

– Una venta de garaje, una tómbola y un puesto de refrescos,

– Demostración del juego de la boule: la lyonnaise,

– Juegos para niños.

A partir de las 18.00 h: concierto nocturno con comida a cargo de las asociaciones del pueblo.

– de 10.00 a 18.00 h: Exposiciones (cuadros y fotos)

– 10.30 – 11.30: Visita guiada al jardín de los viñedos

– 10.45 h – 11.45 h: Taller de degustación de los vinos presentes en el festival

– 11.45 h – 12.15 h: Discurso del Alcalde, seguido de un aperitivo de viticultores ofrecido por el Ayuntamiento de Val De Dagne

A partir de las 12.00 h: Zona de restauración – Food Truck – Barbeuk Mobile – Zona de barbacoa – Restaurante

de 15.00 a 17.00 horas: Concurso de vid y vino

A partir de las 18.00 h: Los Jóvenes Agricultores del cantón toman el relevo en la zona de restauración

A partir de las 18.00 h: Zona de restauración y concierto gratuito

9. Ausgabe des Weinfestes.

Von 10 bis 18 Uhr: Finden Sie im Herzen von Montlaur :

– Den Markt der lokalen Winzer,

– Der Markt der lokalen Produzenten, Handwerker und Händler,

– Den Flohmarkt, die Tombola und den Getränkestand,

– Vorführung des Boule-Spiels: die Lyonnaise,

– Spiele für Kinder.

Ab 18 Uhr: Konzertabend mit Verpflegung, die von den Vereinen des Dorfes angeboten wird.

– 10 h -18 h: Ausstellungen (Gemälde und Fotos)

– 10:30 – 11:30 Uhr: Kommentierte Besichtigung des Weingartens

– 10.45 – 11.45 Uhr: Workshop zur Verkostung der auf dem Fest vertretenen Weine

– 11h45 – 12h15 : Rede des Bürgermeisters, gefolgt von einem Winzer-Aperitif, der von der Gemeindeverwaltung von Val De Dagne angeboten wird

Ab 12 Uhr: Gastronomiebereich – Food Truck – Barbeuk Mobile – Grillecke – Restaurant

15h – 17h: Quiz über Reben und Wein

Ab 18 Uhr: Die Junglandwirte des Kantons übernehmen den Ausschank

Ab 18 Uhr: Restaurantbereich und kostenloses Konzert

Mise à jour le 2023-07-17 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme