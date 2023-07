APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DE ROQUENAGADE Val-de-Dagne, 21 juillet 2023, Val-de-Dagne.

Val-de-Dagne,Aude

Cet été, onze producteurs audois vous invitent à un moment unique autour d’une dégustation commentée de leurs vins et des produits de la ferme. Un apéritif fermier en toute convivialité avec les producteurs fermiers.

Visite des vignes et du chai suivi d’une dégustation des vins produits au domaine accompagné d’une planche de charcuterie et fromage.

Pour une meilleure organisation merci de réserver..

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 . EUR.

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie



This summer, eleven Aude producers invite you to a unique tasting of their wines and farm produce. A friendly aperitif with the producers.

Visit the vineyards and winery, followed by a tasting of wines produced on the estate, accompanied by a platter of charcuterie and cheese.

For better organization, please book in advance.

Este verano, once productores de la región de Aude le invitan a disfrutar de una degustación única de sus vinos y productos agrícolas. Un amistoso aperitivo de granja con los agricultores.

Visita de los viñedos y la bodega, seguida de una degustación de los vinos producidos en la finca, acompañada de una tabla de embutidos y quesos.

Para una mejor organización, reserve con antelación.

Diesen Sommer laden Sie elf Produzenten aus dem Audois zu einem einzigartigen Moment rund um eine kommentierte Verkostung ihrer Weine und Hofprodukte ein. Ein Aperitif auf dem Bauernhof in geselliger Runde mit den bäuerlichen Erzeugern.

Besichtigung der Weinberge und des Weinkellers, gefolgt von einer Verkostung der auf dem Weingut erzeugten Weine, begleitet von einer Wurst- und Käseplatte.

Für eine bessere Organisation bitten wir Sie um eine Reservierung.

