ENS – À LA RENCONTRE DE LA BIODIVERSITÉ DES GARRIGUES, 16 juillet 2023, Val-de-Dagne.

55 km / Moyen

Rendez-vous au domaine de Roquenégade, sur la D57, au nord du village et à gauche dans le hameau de Réquy

Balade découverte de la faune de nos garrigues.

Matériel d’observation fourni.

Réservation obligatoire.

25 personnes max.

Dans le cadre de Chai en Chez (Val-de-Dagne)..

2023-07-16 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-16 10:30:00. .

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie



55 km / Medium

Meet at the Roquenégade estate, on the D57, north of the village and on the left in the hamlet of Réquy

Discovery walk of the fauna of our scrubland.

Observation equipment provided.

Reservation required.

25 people max.

Within the framework of Chai en Chez (Val-de-Dagne).

55 km / Medio

Encuentro en el Domaine de Roquenégade, en la D57, al norte del pueblo y a la izquierda en la aldea de Réquy

Paseo de descubrimiento de la fauna de nuestro matorral.

Se proporciona material de observación.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

En el marco de Chai en Chez (Val-de-Dagne).

55 km / Mittel

Treffpunkt: Domaine de Roquenégade, auf der D57, nördlich des Dorfes und links im Weiler Réquy

Entdeckungsspaziergang zur Fauna unserer Garrigues.

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

Im Rahmen von Chai en Chez (Val-de-Dagne).

