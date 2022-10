ROI LEAR -! REPORTÉ EN 2023 ! Val de Consolation, 26 août 2023, Consolation-Maisonnettes.

Entrée libre

Roi Lear c'est l'histoire d'une passation de pouvoir entre un Roi et ses filles. Avant de léguer son royaume à ses trois héritières, il leur demande laquelle d'entre elles l'aime le plus. Les deux premières sœurs, Goneril et Regan, couvrent leur père d'éloges amoureux, mais la plus jeune fille, Cordélia, refuse de parler : elle lui explique qu'elle l'aime comme une fille aime son père, ni plus, ni moins. Le Roi le prend comme un affront et la déshérite. Cet événement va déclencher un tumulte familial et diplomatique dans lequel des clans vont s'affronter pour s'emparer du trône.

AVEC
Jonas Burgunter, Aurélien Deque, Emmanuel Rovira-Figols, Benjamin Gateau, Anne-Claire Jullien, Adèle Lerch, Chloé Marguerie, Thomas Meyer, Fanny Sherer, Théo Pierrat.

REGIE SON ET LUMIERE
Adèle Draussin-Vignal

MUSIQUE ORIGINALE
Léo Débois

D'APRES L'ŒUVRE DE
William Shakespeare

ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE
Loli Jean-Baptiste

TRADUCTION, ADAPTATION ET MISE EN SCENE
Aurélien Deque

PRODUCTION
Compagnie du Bondinho

PHOTOGRAPHIES
Nicolas Waltefaugle

RÉALISATION CAPTATION
Christophe Monterlot

CADRAGE
Florian Bandinu, Germain Letondor

PRISE SON
Carlos Alberto Campos Ortega, Geoffroy Garing

MONTAGE
Aurélien Deque

MISE EN PAGE
Claire Passard

AVEC LE SOUTIEN DE
La Ville de Besançon dans le cadre du dispositif Emergences, de la manifestation L'Été culturel à l'initiative du Ministère de la Culture et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et les opérateurs nationaux, du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre du dispositif de soutien à l'animation du patrimoine à travers la création artistique, du Conseil Départemental du Doubs, de la Communauté de communes du Val Marnaysien et de la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
En partenariat avec le CDN Besançon Franche-Comté, Le Théâtre de l'Unité, le Val de Consolation, la commune de Hérimoncourt, la commune d'Étrabonne, la commune de Moncley, l'association Cap Loisirs de Moncley, Sapangel, l'agence Territoires Landscape Architects.

https://www.youtube.com/watch?v=u8Byr_zKKD0 Teaser 2 :

https://www.youtube.com/watch?v=FWoJvWtWu2w

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T19:30:00+02:00

2023-08-26T21:30:00+02:00 ©NicolasWaltefaugle

