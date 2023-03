Le Val de Chézine – Randolyric Val de chézine Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Le Val de Chézine – Randolyric Val de chézine, 3 juin 2023, Nantes. Le Val de Chézine – Randolyric Samedi 3 juin, 10h00 Val de chézine place limité, sur inscription obligatoire, prévoir de bonnes chaussures L’invitation à une randolyric, c’est avant tout une expérience sensorielle proposée par Vincent Karche, technicien forestier reconvertie en ténor lyrique, cette proposition mêle ses deux univers.

Il s’agit d’un temps de reconnexion à la nature en cheminant, dans le Parc de Procé et dans le Val de Chézine, à la rencontre des arbres qui peuplent ces espaces, le tout accompagné de chants d’opéra pour une évasion total ! Val de chézine 158 Boulevard des anglais, 44000 nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 41 90 00 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 90 00 »}] Le Val de Chézine est un écrin de verdure en plein centre de la ville de Nantes, une zone naturelle préservée ou s’écoule la rivière la Chézine. Accès par le parc de Procé, sous le pont Jules César Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

