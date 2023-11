MARCHÉ DE NOËL Val de Briey, 3 décembre 2023, Val de Briey.

Val de Briey,Meurthe-et-Moselle

Animations toute la journée avec de nombreux exposants, passage du St Nicolas à 15h, restauration sur place. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Entertainment all day with numerous exhibitors, St Nicholas’ visit at 3 p.m., on-site catering

Animación durante todo el día con numerosos expositores, visita de San Nicolás a las 15.00 horas, catering in situ

Animationen den ganzen Tag über mit zahlreichen Ausstellern, Besuch des Nikolaus um 15 Uhr, Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-10-27 par MILTOL