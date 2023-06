FESTIVAL DES VIEUX BAQUETS Val-de-Bride, 29 juillet 2023, Val-de-Bride.

Val-de-Bride,Moselle

3ème montée historique du Saulnois. Retrouvez l’esprit et les autos de compétition d’époque sur la ligne de départ.. Tout public

Samedi 2023-07-29 à ; fin : 2023-07-30 . 0 EUR.

Val-de-Bride 57260 Moselle Grand Est



3rd historic Saulnois hillclimb. Experience the spirit of vintage racing cars at the starting line.

3ª subida histórica a Saulnois. Vive el espíritu de los coches de carreras de época en la línea de salida.

3. historische Bergfahrt im Saulnois. Finden Sie den Geist und die Rennautos der Epoche an der Startlinie wieder.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT DU PAYS SAULNOIS