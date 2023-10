36e Edition du Tour Du Lac enfants Val d’Auron Bourges, 18 novembre 2023, Bourges.

Evènement à ne pas rater pour les Petits, la 36e Edition du Tour Du Lac leur consacre dès 14h00, 4 courses : 800m/1000m/1500m/2500m..

2023-11-18

Val d'Auron
Bourges 18000



A not-to-be-missed event for the little ones, the 36th edition of the Tour Du Lac devotes 4 races to them from 2pm onwards: 800m/1000m/1500m/2500m.

Cita ineludible para los más pequeños, el 36º Tour Du Lac les dedicará 4 carreras a partir de las 14:00 horas: 800m/1000m/1500m/2500m.

Ausgabe der Tour Du Lac widmet ihnen ab 14.00 Uhr vier Rennen: 800m/1000m/1500m/2500m.

