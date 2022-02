VAL D’ARTISTES Val-d’Ornain Val-d'Ornain Catégories d’évènement: Meuse

VAL D'ARTISTES Val-d'Ornain, 28 août 2022, Val-d'Ornain. VAL D'ARTISTES impasse Raymond Meunier – salle communale MUSSEY Val-d'Ornain

2022-08-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-28 20:00:00 20:00:00

Val-d’Ornain Meuse Fête des peintres et des arts, expositions de tableaux, démonstration en direct de peinture par les artistes régionaux, concours de peinture avec prix du jury, exposition vente par les artisans d’arts de la région, musique propriété de l’association

