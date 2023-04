Séparation de couple : accepter et se reconstruire 125 Les Coudreaux Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Val-Couesnon

Séparation de couple : accepter et se reconstruire 125 Les Coudreaux, 11 mai 2023, Val-Couesnon. .

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . .

125 Les Coudreaux Saint-Ouen-la-Rouërie

Val-Couesnon 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Autres Lieu 125 Les Coudreaux Adresse 125 Les Coudreaux Saint-Ouen-la-Rouërie Ville Val-Couesnon Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville 125 Les Coudreaux Val-Couesnon

125 Les Coudreaux Val-Couesnon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-couesnon/

Séparation de couple : accepter et se reconstruire 125 Les Coudreaux 2023-05-11 was last modified: by Séparation de couple : accepter et se reconstruire 125 Les Coudreaux 125 Les Coudreaux 11 mai 2023 125 Les Coudreaux Val-Couesnon

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine