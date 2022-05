EXPOSITION :LA FAUNE -CALIXTE et le KOZO WASHI Château de Bonnefontaine Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

EXPOSITION :LA FAUNE -CALIXTE et le KOZO WASHI Château de Bonnefontaine, 21 septembre 2019 11:00, Val-Couesnon. 21 et 22 septembre 2019 Sur place payant calixte-art@hotmail.fr exposition de peintures sur papier Japonais A L’OCCASION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE UNE EXPOSITION AU CHÂTEAU DE BONNEFONTAINE A ANTRAIN UN LIEU HISTORIQUE QUI ACCEUILLERA L’ARTISTE CALIXTE SPÉCIALISTE DE LA PEINTURE SUR PAPIER JAPONAIS AVEC MONTAGES EN SOIE DE CHINE ET RAJOUT DE FEUILLES D’OR, TRAVAIL RARE ET RAFFINÉ Horaires :11h -18h Château de Bonnefontaine 35560 Antrain 35560 Val-Couesnon Antrain Ille-et-Vilaine samedi 21 septembre 2019 – 11h00 à 18h00

