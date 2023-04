Marché des produits locaux Bramans, 10 juillet 2023, Val-Cenis.

Marché convivial de produits locaux, des artisans et commerçants du territoire. Dés sa mise en place venez prendre le café. Tombola avec tickets offerts par les exposants, tirage pendant le pot d’accueil de l’Office de Tourisme..

2023-07-10 à 08:00:00 ; fin : 2023-08-21 12:00:00. .

Bramans Place de l’Eglise

Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Friendly market of local products, craftsmen and traders of the area. As soon as it is set up, come and have a coffee. Raffle with tickets offered by the exhibitors, draw during the welcome drink at the Tourist Office.

Acogedor mercado de productos locales, artesanos y comerciantes de la zona. En cuanto esté montado, venga a tomar un café. Rifa con boletos ofrecidos por los expositores, sorteo durante la copa de bienvenida en la Oficina de Turismo.

Geselliger Markt mit lokalen Produkten von Handwerkern und Händlern aus der Region. Kommen Sie gleich nach dem Aufbau zum Kaffeetrinken. Tombola mit von den Ausstellern gespendeten Losen, Ziehung während des Empfangstrinks des Fremdenverkehrsamtes.

Mise à jour le 2023-04-19 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme