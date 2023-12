NOUVEL AN BERBERE 2974 – NOUVEL AN BERBERE 2974 – YENNAYER 2974 ESPACE LUMIERE Epinay Sur Seine Catégorie d’Évènement: Épinay-sur-Seine NOUVEL AN BERBERE 2974 – NOUVEL AN BERBERE 2974 – YENNAYER 2974 ESPACE LUMIERE Epinay Sur Seine, 7 janvier 2024, Epinay Sur Seine. Le centre culturel IDIR, organise le Nouvel an Berbère 2974 – Yennayer 2974 Au programme concert de musique berbère avec la diva de la chanson Kabyle Massa Bouchafa, le maestro du folklore Ali Irsane, avec la présence également des jeunes et talentueux Alilou et Moumouh. Soyez nombreux en famille ou entre amis pour célébrer le nouvel an berbère 2974 et commencer de la meilleure des manières la nouvelle année 2024.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 15:00
ESPACE LUMIERE
6, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
93800 Epinay Sur Seine

