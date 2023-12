MOLIERE LE COMBAT VAL AUX GRES – CENTRE CULTUREL Bolbec, 22 mars 2024, Bolbec.

Tartuffe est censuré ! Molière et sa troupe répètent les Précieuses contre-attaquent en attendant la décision du roi. Car si Molière est à présent reconnu, les ennuis accompagnent la réussite. Chacune de ses pièces suscite la polémique et il doit se battre sur tous les fronts.Si les spectateurs croient assister à une répétition au temps de Molière, c’est finalement aussi à celle des comédiens d’aujourd’hui qu’ils ont le droit.Il y a des arrêts de jeu, des temps de réflexion, le metteur en scène intervient pour reprendre le fil de l’histoire, les acteurs se questionnent et questionnent le public : quel visage nous devons-nous de montrer de Molière ? Car après tout, créer un spectacle est aussi, un combat.Distribution :Mise en scène : Augustin RoyAvec : Rémi Dessenoix, Manon Rivier et Angèle Soposki

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

VAL AUX GRES – CENTRE CULTUREL Route de Mirville 76210 Bolbec