CAPTAIN SPARKS ET ROYAL COMPANY VAL AUX GRES – CENTRE CULTUREL Bolbec, 15 mars 2024, Bolbec.

Dans l’océan de la chanson française, « quelque part entre Brassens et NTM », naviguent leCaptain Sparks et sa Royal Company !Chansons originales sur une bande-son alliant musiques urbaines et latines, teintées d’électro et de cuivres, Sparks raconte la vie en poésie. Entre chanson et hip-hop, il pose son regard à la fois nostalgique et plein d’espoir sur l’amour, l’enfance, l’amitié, la vie.Cette aventure musicale, démarrée à une voix et une guitare autour d’un comptoir, a rapidement trouvé un équipage et pris le large vers les plus belles scènes de Normandie et d’ailleurs !Après avoir proposé ses « Premières lignes » (EP 7 titres, 2019), le combo rouennais lauréat du dispositif Go (Région Normandie – 2020) continue plus que jamais de brûler les scènes et d’étoffer son univers avec son second EP « Objectif Lune » paru le 12 mai 2023 !

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

VAL AUX GRES – CENTRE CULTUREL Route de Mirville 76210 Bolbec