Seine-Maritime PLEASE STAND UP VAL AUX GRES – CENTRE CULTUREL Bolbec, 17 février 2024, Bolbec. La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel !Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures… après une deu¬xième saison couronnée de succès, les dignes représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène pour la saison 3 du plateau PLEASE STAND-UP ! PLEASE STAND-UP !, c’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion. Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui font l’humour en France se réunissent sur scène pour nous faire réfléchir & nous faire rire !« Parce que nous aimons créer, réfléchir et rire ensemble sans qu’on nous colle l’étiquette de féministe ou de porte-drapeau, nous rassemblons autour de notre dénominateur commun : l’humour.Il n’y a pas d’humour féminin mais il y a des femmes qui font l’humour. »Aude GalliouDistribution :Marine BaoussonChristine BerrouOlivia MooreFarah

Tarif : 12.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30 Réservez votre billet ici VAL AUX GRES – CENTRE CULTUREL Route de Mirville 76210 Bolbec Détails Catégories d’Évènement: Bolbec, Seine-Maritime Autres Code postal 76210 Lieu VAL AUX GRES - CENTRE CULTUREL Adresse Route de Mirville Ville Bolbec Departement Seine-Maritime Lieu Ville VAL AUX GRES - CENTRE CULTUREL Bolbec Latitude 49.57733 Longitude 0.468458 latitude longitude 49.57733;0.468458

