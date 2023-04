Chemin des Ateliers du Perche – Sophie K 5 la Rigotière, 22 avril 2023, Val-au-Perche.

Sophie K nous transporte dans son univers à travers des images souvent inspirées par le monde végétal. Le médium photographique lui permet de capter le caractère brut mais aussi onirique de la nature.

Elle nous invite à voyager sur les traces de ses sensations liées à la nature et aux éléments qui l’entourent.

(pour accéder à l’atelier merci de passer par le hameau du Chêne Vert)..

Samedi 2023-04-22 à 11:00:00 ; fin : 2023-04-23 19:00:00. .

5 la Rigotière L’Hermitière

Val-au-Perche 61260 Orne Normandie



Sophie K transports us into her universe through images often inspired by the plant world. The photographic medium allows her to capture the raw but also dreamlike character of nature.

She invites us to travel on the traces of her sensations linked to nature and the elements that surround her.

(to access the workshop please go through the hamlet of Chêne Vert).

Sophie K nos transporta a su mundo a través de imágenes inspiradas a menudo en el mundo vegetal. El medio fotográfico le permite captar el carácter crudo pero también onírico de la naturaleza.

Nos invita a viajar tras las huellas de sus sensaciones ligadas a la naturaleza y a los elementos que la rodean.

(para acceder al taller hay que pasar por la aldea de Chêne Vert).

Sophie K entführt uns mit ihren Bildern, die oft von der Pflanzenwelt inspiriert sind, in ihre Welt. Das Medium der Fotografie ermöglicht es ihr, den rohen, aber auch traumhaften Charakter der Natur einzufangen.

Sie lädt uns ein, auf den Spuren ihrer Empfindungen zu reisen, die mit der Natur und den Elementen, die sie umgeben, verbunden sind.

(Um zum Atelier zu gelangen, gehen Sie bitte durch den Weiler Chêne Vert).

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme