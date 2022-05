Val Abraham de Manoel de Oliveira Cinéma Ermitage Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Cinéma Ermitage, le dimanche 5 juin à 14:15

Dans la région du Douro, la jeune Ema est élevée par son père. Quelques années plus tard, elle devient l’épouse du docteur Carlos de Paiva, qu’elle n’aime pas. Manoel de Oliveira réunit ici deux de ses grands acteurs fétiches, Leonor Silveira et Luís Miguel Cintra, pour une adaptation lumineuse et sensuelle du roman éponyme d’Agustina Bessa-Luís, lui-même inspiré du _Madame Bovary_ de Gustave Flaubert. Avec Leonor Silveira, Cecile Sanz de Alba, Luís Miguel Cintra, Rui de Carvalho _Val Abraham_ (_Vale Abraão_), Manoel de Oliveira, 1992 © Cinemateca Portuguesa

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

2022-06-05T14:15:00 2022-06-05T17:45:00

