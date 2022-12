A la découverte de nos richesses VAKAN’S an MO KOTE mana Bourg Catégories d’évènement: Bourg

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. VAKAN’S an MO KOTE mana bourg de mana 9 Bourg 49460 Maine-et-Loire Guyane ieu: Mana et ses environs

L’avenir de notre environnement nous appartient de nos actes passés et présents .

Dans le cadre des colos apprenantes nous proposons un

séjour de 5 jours de découvertes nature et culture dans l’ouest guyanais Mana petite commune de l’ouest au

patrimoine riche en diversité culturel des différentes communautés qui y vivent et à proximité une nature

luxuriante et d’un écosystème riche.

Hébergement : Nous serons logés dans le gite communale de Mana

L’activité principale : • Observation de sites naturelles pour la ponte des tortues

• Rencontre culturelle : danse, artisanat initiation à différente pratique d’artisanat (tressage de panier,

poterie) avec les habitants premiers.

• Randonné pédestre de découverte de lieux naturel de détente (crique)

• Veillé chaque soir

Activités complémentaires : • Des activités sportives bien -être seront proposé les après-midis.

• Jeux de société

Des veillés sont organiser tous les soirs Ala fin de la veillé un temps de parole est organisé pour discuter de

la journée et programme du lendemain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-18T08:00:00+02:00

2022-07-24T12:00:00+02:00

Age minimum 11 Age maximum 16

