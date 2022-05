VAITEANI Lens, 5 mai 2022, Lens.

Lens Deux âmes-cœurs qui se sont unis et qui forment un seul et même prénom.

A la guitare ou au piano, Vaiteani se livre et lâche prise. Elle déploie le large éventail de ses émotions sur des mélodies nacrées et chante un autoportrait sensible qui nous ressemble. Lui, distille ses arrangements délicats ourlés de percussions nomades.

La tahitienne raconte que Ben Harper lui a transpercé l’âme et que Beyoncé parle à son corps. Luc, l’alchimiste touche-à-tout puise son inspiration autant dans une chaconne de Jordi Savall que dans les broderies miniatures de la kora de Toumani Diabaté.

Luc et Vaiteani c’est l’hymen hybride de l’Alsace et de Tahiti. De la « Polynesian Folk » qui surgit à brûle-pourpoint, qui nous capture et nous caresse dans une sensualité toute nouvelle.

