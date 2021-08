Genève Parc Beaulieu Genève Vaisseau d’Art “Supplément d’âme / Don d’orgasme” Parc Beaulieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Vaisseau d’Art “Supplément d’âme / Don d’orgasme” Parc Beaulieu, 15 août 2021, Genève. Vaisseau d’Art “Supplément d’âme / Don d’orgasme”

le dimanche 15 août à Parc Beaulieu

À la manière du bus Don du Sang, le Vaisseau d’Art, avec à son bord, une dizaine de « donneurs artistes » audacieux, surprend les Genevois.e.s dans leur quartier et leur parc. Ces artistes aux multiples talents insufflent de la magie autour du « Vaisseau » pour atteindre l’apogée à l’intérieur. Dans une scénographie de lumière sur mesure, ils embarquent les «spectateurs-receveurs » vers une dimension sublime et intemporelle. Une expérience singulière, une opportunité de vivre, une intense émotion qui conduit à un « orgasme » énergétique qui nous relie à l’âme.

Entrée libre

« Supplément d’âme/don d’orgasme » n’est pas juste une nouvelle aventure, mais l’aventure juste du nouveau. Parc Beaulieu Rue du Grand-Pré 22 Genève Le Petit-Saconnex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T16:00:00 2021-08-15T17:00:00;2021-08-15T18:00:00 2021-08-15T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Parc Beaulieu Adresse Rue du Grand-Pré 22 Ville Genève lieuville Parc Beaulieu Genève