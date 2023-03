Vaison Tribute Festival THEATRE ANTIQUE, 2 juillet 2023, VAISON LA ROMAINE.

Vaison Tribute Festival THEATRE ANTIQUE. Un spectacle à la date du 2023-07-02 à 19:30 (2023-07-02 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

FABIEN RAMADE PRODUCTIONS (PLATESV-R-2021-005537-005538) PRESENTE CE SPECTACLE VAISON TRIBUTE FESTIVALAprès le triomphe de The World Of Queen en 2022 Fabien Ramade présente en 2023 la première édition du VAISON TRIBUTE FESTIVAL Une soirée unique pour retrouver l’ambiance et les tubes de groupes mythiques. Cette année, l’édition 2023 vous propose un show exceptionnel vous plongeant dans l’ambiance de DEUX GROUPES DE LÉGENDE! ELEVATION lancera la soirée avec un hommage à U2 100% live avec son leader Gabriel Marini, véritable sosie vocal de BONO. Le Théâtre Antique continuera de vibrer avec COLDPLAYED qui débutera son show avec «Human Kind»…s’en suivront d’autres tubes devenus incontournables tels que « Viva La Vida», «Something just like this» .. appuyés par une mise en scène époustouflante incluant de grands écrans, des effets spéciaux, de la pyrotechnie.PMR 0954624966 COLDPLAYED, Vaison Tribute Festival, Elevation COLDPLAYED, Vaison Tribute Festival, Elevation

Votre billet est ici

THEATRE ANTIQUE VAISON LA ROMAINE THEATRE ANTIQUE VAISON LA ROMAINE Vaucluse

FABIEN RAMADE PRODUCTIONS (PLATESV-R-2021-005537-005538) PRESENTE CE SPECTACLE VAISON TRIBUTE FESTIVAL

Après le triomphe de The World Of Queen en 2022 Fabien Ramade présente en 2023 la première édition du VAISON TRIBUTE FESTIVAL

Une soirée unique pour retrouver l’ambiance et les tubes de groupes mythiques. Cette année, l’édition 2023 vous propose un show exceptionnel vous plongeant dans l’ambiance de DEUX GROUPES DE LÉGENDE!

ELEVATION lancera la soirée avec un hommage à U2 100% live avec son leader Gabriel Marini, véritable sosie vocal de BONO. Le Théâtre Antique continuera de vibrer avec COLDPLAYED qui débutera son show avec «Human Kind»…s’en suivront d’autres tubes devenus incontournables tels que « Viva La Vida», «Something just like this» .. appuyés par une mise en scène époustouflante incluant de grands écrans, des effets spéciaux, de la pyrotechnie.

PMR 0954624966.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici