VAISON TRIBUTE FESTIVAL THEATRE ANTIQUE VAISON Vaison La Romaine, dimanche 7 juillet 2024.

Le VAISON TRIBUTE FESTIVAL revient pour sa 3ème édition !Cette année revivez les plus grands tubes des groupes SUPERTRAMP et ABBA avec deux concerts exceptionnels !COVERTRAMP en 1ère partie suivi de ARRIVAL – The Hits of ABBA vont vous transporter dans l’univers intemporel des années 70 avec leurs plus grands tubes !Venez chanter et danser lors d’une soirée inoubliable.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-07-07 à 20:30

THEATRE ANTIQUE VAISON RUE BERNARD NOËL 84110 Vaison La Romaine 84