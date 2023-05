HYGIE DAY – WEEK-END BIEN-ÊTRE Château L’Escale, 13 mai 2023, Vair-sur-Loire.

50 exposants (thérapeutes, praticiens bien-être, créateurs locaux… ) vous attendent. Ateliers et conférences. Entrée gratuite.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-14 17:30:00. .

Château L’Escale D112

Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



50 exhibitors (therapists, well-being practitioners, local creators…) are waiting for you. Workshops and conferences. Free entrance

50 expositores (terapeutas, profesionales del bienestar, creadores locales…) le esperan. Talleres y conferencias. Entrada gratuita

50 Aussteller (Therapeuten, Wellness-Praktiker, lokale Designer… ) erwarten Sie. Workshops und Vorträge. Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire