Les Visites du Jeudi > La ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard, 13 juillet 2023, Vains.

Ferme pédagogique – caramelerie – fromagerie.

Découvrez l’histoire de la ferme des Cara-Meuh ! depuis 1929 et visitez les ateliers de fabrication des caramels et fromages. Dégustation au rendez-vous !

Tous les jeudis, du 13 juillet au 31 août, à 10h..

Vendredi 2023-07-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-31 . .

11 route de Saint-Léonard Ferme des Cara-Meuh !

Vains 50300 Manche Normandie



Educational farm – caramel factory – cheese factory.

Discover the history of the Cara-Meuh! farm since 1929 and visit the caramel and cheese making workshops. Tasting at the appointment!

Every Thursday, from June 30th to August 25th, at 2pm.

Granja educativa – fábrica de caramelo – fábrica de queso.

Descubra la historia de la granja Cara-Meuh! desde 1929 y visite los talleres de fabricación de caramelo y queso. ¡Degustación incluida!

Todos los jueves, del 13 de julio al 31 de agosto, a las 10 h.

Pädagogischer Bauernhof – Karamellfabrik – Käserei.

Entdecken Sie die Geschichte des Bauernhofs Cara-Meuh! seit 1929 und besuchen Sie die Werkstätten, in denen Karamellbonbons und Käse hergestellt werden. Verkostung inklusive!

Jeden Donnerstag, vom 13. Juli bis 31. August, um 10 Uhr.

