Green River Valley Festival – 3ème édition La Ferme des Cara-Meuh, 7 juillet 2023 12:00, Vains.

Le Green River Valley (GRV), c’est un festival made in Normandie mettant la musique au service des causes de demain ! Troisième édition les 7 et 8 juillet 2023 à La Ferme des Cara-Meuh (50300 VAINS) 7 et 8 juillet 1

10 000 festivaliers sont attendus le 7 et 8 juillet 2023 pour fêter l’été en musique grâce à une programmation ambitieuse et diversifiée : une vingtaine d’artistes reggae, dub, hip hop, électro se présenteront pendant 2 jours et sur 2 scènes. Le festival réunira à la fois des jeunes pousses et artistes locaux et des têtes d’affiches de renommée internationale :

Dub Inc

Dimension Bonus (Salut c’est cool)

Tairo

Pour sa troisième édition, le GRV conserve le même objectif : mettre la musique au service d’une cause. Grâce à un village gratuit et ouvert à tous, le GRV est l’occasion de faire naître de nouvelles réflexions. Cette année, les échanges et ateliers seront orientés sur le thème Accueil et Hospitalité.

Où ? : A 3h de Paris, 1h de Rennes et de Caen, aux portes du Mont Saint Michel à La Ferme des Cara-Meuh (50).

Quand ? : Le 7 et 8 juillet 2023

Où se restaurer ? : 6 foodtrucks de restauration seront présents sur le village pour vous proposer des plats locaux et variés.

Où dormir ? : Un camping à 200m pour profiter de l’ambiance du festival jusqu’au bout de la nuit.

Point pratique : Festival accessible aux PMR, parking sur place.

La Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint-Léonard 50300 VAINS Vains 50300 Manche

**10 000 festivaliers** sont attendus le **7 et 8 juillet 2023** pour fêter l’été en musique grâce à une programmation ambitieuse et diversifiée : une vingtaine d’artistes reggae, dub, hip hop, électro se présenteront pendant 2 jours et sur 2 scènes. Le festival réunira à la fois des jeunes pousses et artistes locaux et des t**êtes d’affiches de renommée internationale** :

[Dub Inc](https://www.youtube.com/watch?v=d9ZsWR4unWY)

[Dimension Bonus (Salut c’est cool)](https://www.youtube.com/watch?v=x537Cqg5nEI)

[Tairo](https://www.youtube.com/watch?v=qkOlYvnPrj4)

Pour sa **troisième édition**, le GRV conserve le même objectif : mettre la musique au service d’une cause. Grâce à un village gratuit et ouvert à tous, le GRV est l’occasion de faire naître de nouvelles réflexions. Cette année, les échanges et ateliers seront orientés sur le thème **Accueil et Hospitalité**.

Où ? : A 3h de Paris, 1h de Rennes et de Caen, aux portes du Mont Saint Michel à La Ferme des Cara-Meuh (50).

Quand ? : Le 7 et 8 juillet 2023

Où se restaurer ? : 6 foodtrucks de restauration seront présents sur le village pour vous proposer des plats locaux et variés.

Où dormir ? : Un camping à 200m pour profiter de l’ambiance du festival jusqu’au bout de la nuit.

Point pratique : Festival accessible aux PMR, parking sur place.