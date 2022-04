Green River Valley – 2nde édition La Ferme des Cara-Meuh !, 8 juillet 2022 12:00, Vains.

8 – 10 juillet Sur place 46 euros (pass 2 jours + camping) / 43 euros (pass 2 jours) – 31 euros (pass 1 journée + camping) / 28 euros (pass 1 journée) https://bit.ly/GRV2022

Le Green River Valley (GRV), c’est un festival made in Normandie mettant la musique au service des causes de demain !

Deuxième édition les 8 et 9 juillet 2022 à La Ferme des Cara-Meuh (50300 VAINS)

Le GRV revient pour une deuxième édition !

Vous le savez, c’est le Grand Rendez-Vous du mois de juillet dans la Manche, et avant tout un événement musical, festif et familial ! ??

Vous avez été plus de 3000 à rejoindre la GRV Family l’année dernière, on vous attend encore plus nombreux cette année !

Le festival Green River Valley vous donne rendez-vous les 8 et 9 juillet 2022 à La Ferme des Cara-Meuh, aux portes de la baie du Mont Saint-Michel, pour fêter l’été en musique grâce à une programmation ambitieuse et renouvelée autour de plusieurs styles : reggae, dub, hip-hop, électro…

En mettant la musique au service d’une cause solidaire, le festival a vocation à sensibiliser et mobiliser, en toute indépendance et neutralité politique.

Programmation Musicale : 3 scènes seront installées sur le site (Grande Scène, Scène “Dub” et scène accoustique)

Les artistes : Tiken Jah Fakoly – Neg’Marrons – Jahneration – Yaniss Odua – Vandal …

Programmation des conférences (village gratuit) : Jean-François Pignon, Jean-Louis Gouraud, Colybrid…

Où ? : A 3h de Paris, 1h de Rennes et de Caen, à La Ferme des Cara-Meuh, lieu emblématique de la commune de VAINS dans le département de la Manche (50).

Quand ? : Le 8 et 9 juillet 2022

Où se restaurer ? : 6 foodtrucks de restauration seront présents sur le village pour vous proposer des plats locaux et variés.

Où dormir ? : Un camping à 200m pour profiter de l’ambiance du festival jusqu’au bout de la nuit.

Point pratique : Festival accessible aux PMR, parking sur place.

La Ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard 50300 VAINS 50300 Vains Manche

vendredi 8 juillet – 12h00 à 23h59

samedi 9 juillet – 00h00 à 23h58

dimanche 10 juillet – 00h00 à 13h00