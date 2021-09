Vains Baie du Mont-Saint-Michel Manche, Vains Sur la route du sel, l’autre “or blanc” d’Afghanistan Baie du Mont-Saint-Michel Vains Catégories d’évènement: Manche

Sur la route du sel, l’autre “or blanc” d’Afghanistan Baie du Mont-Saint-Michel, 9 septembre 2021 11:00, Vains. Jeudi 9 septembre, 11h00 Sur place Entrée libre https://us04web.zoom.us/j/79823252061?pwd=SXh3cFBvdTU5M0ROMlhpVDI2RGR0UT09 Il existait des sauniers dans la Baie du Mont jusqu’au XIXe siècle. L’Écomusée de la Baie à Vains revisite cette riche histoire du sel, disparue dans la Manche en 1865. Savez-vous que le Namakdan était utilisé pour transporter le sel ? Ce sac utilisé par les bergers afghans était protégé à l’intérieur pour éviter le contact du sel avec la laine et évacuer l’humidité. Composante de l’artisanat, ces petits sacs durables ont été faits avec une variété de techniques, de dessins et de couleurs, sur les routes caravanières du sel jusqu’au Népal . On peut légitimement se demander quel avenir se profile pour l’Afghanistan. Peut-elle survivre au départ des Occidentaux ? Une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité peut-elle se relever avec le sel et ses nouvelles applications ? Cette visio-conférence tachera de procéder à un exercice de prospective autour des différents futurs de l’or blanc que la Baie du Mont-Saint-Michel a bien connu comme plateforme normande et européenne du sel. Aujourd’hui, les saumures, eaux sale es contenant du lithium, représentent actuellement près de la moitié de l’approvisionnement mondial en lithium. Pour les batteries électriques, les besoins sont appelés à être multipliés par 8 au cours des 10 prochaines années, à condition d’y développer l’extraction éco-responsable . Un défi qu’entendent bien contribuer à relever des entrepreneurs français avec des projets audacieux dans la conception d’usine de production de lithium écoresponsable. Baie du Mont-Saint-Michel Vains 50300 Vains Manche jeudi 9 septembre – 11h00 à 13h00

