Du vendredi 14 avril 2023 au vendredi 16 juin 2023

vendredi

de 19h00 à 20h10

.Tout public. A partir de 10 ans. payant Tarif plein : 18€ Tarif habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€* Tarif réduit : 12€* (demandeurs d’emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de 26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE) Moins de 12 ans : 9€* *Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre Nous avons des histoires à raconter, des héritages à porter. De forêt shakespearienne en cellule gelée, « Vaincus » partage ce récit de guerre et de vie… Dans un village anonyme, à une époque indéfinie, Mathildé et son frère Berlioz sont séparés par la guerre et se retrouvent engagés dans la résistance : l’une depuis sa cellule, l’autre à l’armée. Eloignés par les circonstances, ils tentent de survivre. Le front pourtant, le frère n’en trouve jamais le chemin. La cellule, Mathildé n’en découvre pas la sortie. Deux impasses : une à huis-clos et l’autre à ciel ouvert… Grâce à celles et ceux qui les entourent dans cette épopée, l’humanité survit au chaos… ——————————————————————– Autrice & mise en scène : Clara Sales-Saldana Assistant à la mise en scène : Lucas Legras Interprètes : Claire-Aude Berger, Blandine Bourdy, Elie Hasse, Julia Pommier-Kaliayev, Lucas Legras, Julien Reale, Lucile Roux-Baucher, Loann Tabourin, Clara Sales-Saldana Genre : théâtre dramatique Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/vaincus/

