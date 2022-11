Vaincre la maladie de Charcot – Un pied devant l’autre Baguer-Morvan Baguer-Morvan Catégories d’évènement: Baguer-Morvan

Ille-et-Vilaine

Vaincre la maladie de Charcot – Un pied devant l’autre Baguer-Morvan, 27 novembre 2022, Baguer-Morvan. Vaincre la maladie de Charcot – Un pied devant l’autre

Stade de Beauregard Baguer-Morvan Ille-et-Vilaine

2022-11-27 – 2022-11-27 Baguer-Morvan

Ille-et-Vilaine Baguer-Morvan Dimanche solidaire à Baguer-Morvan. Participez à une marche de 4 et 7 km accessibles à tous, un jogging de 10km ainsi q’un trail de 14 km par équipe de 4.

Les fonds seront reversés à l’Institut du cerveau et de la moëlle épinière. Restauration et boissons sur place.

Inscriptions sur place pour la marche et le jogging. Pour le trail, inscriptions sur nextrun.fr uniquement. unpieddevantlautre@orange.fr +33 7 57 45 03 81 Baguer-Morvan

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Baguer-Morvan, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Baguer-Morvan Adresse Stade de Beauregard Baguer-Morvan Ille-et-Vilaine Ville Baguer-Morvan lieuville Baguer-Morvan Departement Ille-et-Vilaine

Vaincre la maladie de Charcot – Un pied devant l’autre Baguer-Morvan 2022-11-27 was last modified: by Vaincre la maladie de Charcot – Un pied devant l’autre Baguer-Morvan Baguer-Morvan 27 novembre 2022 Baguer-Morvan ille-et-vilaine Stade de Beauregard Baguer-Morvan Ille-et-Vilaine

Baguer-Morvan Ille-et-Vilaine