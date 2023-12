Mon amie l’abeille Vailly-sur-Sauldre, 15 avril 2024 15:00, Vailly-sur-Sauldre.

Vailly-sur-Sauldre,Cher

Je te propose de venir découvrir un lieu unique : la grange pyramidale et un monde enchanteur celui des abeilles.

2024-04-15 fin : 2024-04-15 . 15 EUR.

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire



Come and discover a unique place: the pyramidal barn and the enchanting world of bees

Venga a descubrir un lugar único: el granero piramidal y el encantador mundo de las abejas

Ich schlage dir vor, einen einzigartigen Ort zu entdecken: die pyramidenförmige Scheune und eine bezaubernde Welt, die der Bienen

Mise à jour le 2023-12-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois