Diner dansant Vailly-sur-Sauldre, 4 novembre 2023, Vailly-sur-Sauldre.

Vailly-sur-Sauldre,Cher

Diner dansant organisé par l’école de musique du canton de Vailly, orchestre les profs de l’EMCV

Au menu choucroute garnie, salade, 1/2 crottin, dessert café. Réservation avant le 27 octobre 2023.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 11 EUR.

Vailly-sur-Sauldre 18260 Cher Centre-Val de Loire



Dinner dance organized by the Vailly Canton music school, orchestra by EMCV teachers

Menu: sauerkraut, salad, 1/2 crottin, dessert and coffee. Reservations by October 27, 2023

Cena-baile organizada por la Escuela de Música del Cantón de Vailly, con una orquesta de profesores de la EMCV

En el menú: chucrut, ensalada, 1/2 crottin, postre y café. Reserva antes del 27 de octubre de 2023

Diner Dansant organisiert von der Musikschule des Kantons Vailly, Orchester die Lehrer der EMCV

Auf der Speisekarte stehen Sauerkraut mit Beilagen, Salat, 1/2 Crottin, Dessert Kaffee. Reservierung vor dem 27. Oktober 2023

