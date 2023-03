Bourse aux vélos Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Catégories d’Évènement: Cher

Cher Vailly-sur-Sauldre . Bourse aux vélos organisée par l’association Vailly Sports découvertes

Dépôt des vélos de 9h à 10h

Bourse de 10h00 à 18h00

Ouverte à tous vailly-sports-decouvertes@orange.fr +33 2 48 73 81 66 ©VaillySportsDecouvertes

