VAILLANTE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

VAILLANTE Clermont-l’Hérault, 5 mars 2022, Clermont-l'Hérault. VAILLANTE Clermont-l’Hérault

2022-03-05 16:00:00 – 2022-03-05 18:00:00

Clermont-l’Hérault Hérault EUR 6.5 Projection du film d’animation “Vaillante” de Laurent Zeitoun et Théodore Ty : depuis qu’elle est enfant, Georgia n’a qu’une seule ambition, devenir pompier comme son père… Hélas, en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Elle va alors se déguiser en homme et intégrer une équipe…

Séance suivie d’une animation proposée par le S.D.I.S. Projection du film d’animation “Vaillante” de Laurent Zeitoun et Théodore Ty : depuis qu’elle est enfant, Georgia n’a qu’une seule ambition, devenir pompier comme son père… Hélas, en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Elle va alors se déguiser en homme et intégrer une équipe…

Séance suivie d’une animation proposée par le S.D.I.S. cinema.resnais@free.fr +33 4 67 96 03 95 https://cinema-alainresnais.net/ Projection du film d’animation “Vaillante” de Laurent Zeitoun et Théodore Ty : depuis qu’elle est enfant, Georgia n’a qu’une seule ambition, devenir pompier comme son père… Hélas, en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Elle va alors se déguiser en homme et intégrer une équipe…

Séance suivie d’une animation proposée par le S.D.I.S. Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault Departement Hérault

Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-lherault/

VAILLANTE Clermont-l’Hérault 2022-03-05 was last modified: by VAILLANTE Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault 5 mars 2022 Clermont-l'Hérault Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault