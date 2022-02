VAILLANTE : 14h30 le mercredi 2 mars et vendredi 4 mars ; 17h le samedi 5 mars ; 10h30 le dimanche 6 mars Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Depuis qu’elle est enfant, Georgia n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies, Georgia se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! Animation – Canada – 2022 – 1h33 (+5/6 ans) – Centre d’art et de culture Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2022-03-02T14:30:00 2022-03-02T16:05:00;2022-03-04T14:30:00 2022-03-04T16:05:00;2022-03-05T17:00:00 2022-03-05T18:35:00;2022-03-06T10:30:00 2022-03-06T12:05:00

