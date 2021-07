Vailhauquès Vailhauquès Hérault, Vailhauquès VAILHAUTRAIL COURSE À PIED, MARCHE Vailhauquès Vailhauquès Catégories d’évènement: Hérault

Vailhauquès

VAILHAUTRAIL COURSE À PIED, MARCHE Vailhauquès, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Vailhauquès. VAILHAUTRAIL COURSE À PIED, MARCHE 2021-07-02 – 2021-07-02

Vailhauquès Hérault Une fois n’est pas coutume : l‘édition 2021 du Vailhautrail, organisé par l’association Les Renards de Caravette, a lieu en été, en nocturne et un vendredi soir ! Une chose ne change pas : le plaisir de vous faire découvrir des parcours sauvages au cœur de la garrigue. Rendez-vous à tous les amoureux de la pleine nature, avec un trail de 16 km sur chemin technique et dénivelé, permettant de profiter de points de vue magiques, une course nature découverte de 7 km, de la marche nordique et une balade familiale gratuite. Manifestation soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Une fois n’est pas coutume : l‘édition 2021 du Vailhautrail, organisé par l’association Les Renards de Caravette, a lieu en été, en nocturne et un vendredi soir ! Une chose ne change pas : le plaisir de vous faire découvrir des parcours sauvages au cœur de la garrigue. Rendez-vous à tous les amoureux de la pleine nature, avec un trail de 16 km sur chemin technique et dénivelé, permettant de pro Une fois n’est pas coutume : l‘édition 2021 du Vailhautrail, organisé par l’association Les Renards de Caravette, a lieu en été, en nocturne et un vendredi soir ! Une chose ne change pas : le plaisir de vous faire découvrir des parcours sauvages au cœur de la garrigue. Rendez-vous à tous les amoureux de la pleine nature, avec un trail de 16 km sur chemin technique et dénivelé, permettant de profiter de points de vue magiques, une course nature découverte de 7 km, de la marche nordique et une balade familiale gratuite. Manifestation soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Les Renards de Caravette dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Vailhauquès Étiquettes évènement : Autres Lieu Vailhauquès Adresse Ville Vailhauquès lieuville 43.66939#3.72115