Dédicace au Salon du livre de Vailhauques (34570 – France) Salle Polyvalente de Vailhauques Vailhauquès Catégories d’évènement: Hérault

Vailhauquès

Dédicace au Salon du livre de Vailhauques (34570 – France) Salle Polyvalente de Vailhauques, 1 mars 2020 10:00, Vailhauquès. Dimanche 1 mars 2020, 10h00 Sur place Entrée libre Séance de dédicace de F. Chamayou au Salon du livre de Vailhauques (Hérault) RENCONTRE DEDICACE Le dimanche 1er mars de 10H à 17H, dans le cadre du Salon du livre de Vailhauques (34570), Frédérique Chamayou présentera et dédicacera ses livres dont son roman d’anticipation, “Desireless”. Site de l’auteur : Salle Polyvalente de Vailhauques 230 rue des Ecoles, 34570 Vailhauquès 34570 Vailhauquès Mas Reynard Hérault dimanche 1er mars 2020 – 10h00 à 17h00

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Hérault, Vailhauquès Autres Lieu Salle Polyvalente de Vailhauques Adresse 230 rue des Ecoles, 34570 Vailhauquès Ville Vailhauquès lieuville Salle Polyvalente de Vailhauques Vailhauquès Departement Hérault

Salle Polyvalente de Vailhauques Vailhauquès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vailhauques/

Dédicace au Salon du livre de Vailhauques (34570 – France) Salle Polyvalente de Vailhauques 2020-03-01 was last modified: by Dédicace au Salon du livre de Vailhauques (34570 – France) Salle Polyvalente de Vailhauques Salle Polyvalente de Vailhauques 1 mars 2020 10:00 Salle Polyvalente de Vailhauques Vailhauquès Vailhauquès

Vailhauquès Hérault